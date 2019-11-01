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Косторная лидирует после короткой программы, Загитова – вторая
Золотое поколение российских фигуристок снова в деле.
Российская фигуристка Алена Косторная занимает промежуточное первое место после короткой программы на Гран-при Франции.
За свой прокат Косторная получила от судей 76,55 балла. Россиянка чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. Второе место заняла другая представительница России – Алина Загитова. Судьи оценили прокат Алины в 74,24 балла из-за недокрута на каскаде.
Тройку лидеров замыкает Мэрайя Белл из США (70,25), Мария Сотскова идет 11-й (50,38).
- Для Косторной сегодняшнее выступление стало дебютным на Гран-при во взрослом фигурном катании.
- Произвольные программы девушки представят 2 ноября.
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