Победительница короткой программы на этапе Гран-при по Франции Алена Косторная осталась недовольна оценками.

После объявления баллов 16-летняя фигуристка произнесла: «Как? И зачем я напрягалась?»

Затем Алена призналась журналистам, что действительно удивилась такой низкой оценке. «Да, немного было. Было обидно, потому что я выполнила программу достаточно хорошо, но судьи посчитали, что не очень. Поэтому можно сказать, что не очень прокат получился. Были еще ошибки, которые не видны», – цитирует фигуристку «Р-Спорт».

Косторная выиграла короткую программу, набрав 76,55 балла. Она опередила Алину Загитову.

Судьи обнаружили у Алены недокрут на тройном акселе.

Загитова – до сих пор первый номер Тутберидзе. Все в «Хрустальном» работают на нее

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