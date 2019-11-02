Федерация фигурного катания России (ФФКР) подробно объяснила, за что Алина Загитова получила штрафной балл в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.

«У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение», – говорится на официальном сайте организации.

17-летняя Загитова набрала 74,24 балла и уступила Алене Косторной, которая получила 76,55 балла.

Произвольные программы состоятся сегодня, 2 ноября. Первая фигуристка выйдет на лед в 21:00 (мск).

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