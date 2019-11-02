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В ФФКР рассказали, за что Загитова получила штрафной балл
Алина могла получить больше, но все равно не обошла бы Косторную.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) подробно объяснила, за что Алина Загитова получила штрафной балл в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.
«У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение», – говорится на официальном сайте организации.
- 17-летняя Загитова набрала 74,24 балла и уступила Алене Косторной, которая получила 76,55 балла.
- Произвольные программы состоятся сегодня, 2 ноября. Первая фигуристка выйдет на лед в 21:00 (мск).
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