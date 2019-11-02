Фигурист сборной России Александр Самарин занял третье место в произвольной программе французского этапа серии Гран-при в Гренобле.

Он выступил на 166,62 балла и уступил по оценкам американцу Нэтану Чену (194,68) и французу Кевину Аймозу (172,14).

В итоге по сумме короткой и произвольной программ Самарин выиграл серебряную медаль. 21-летний русский фигурист набрал 265,10 балла и на 32,06 балла уступил победителю этапа Чену. Бронза – у Аймоза (254,64).

В сезоне-2018/19 Самарин занял третье место на этапе в Гренобле. Лучшим достижением в прошлом сезоне для Александра было серебро на чемпионате Европы в Минске.

Это вторая медаль русских одиночников на серии Гран-при. На Skate America Дмитрий Алиев занял третье место и выиграл бронзовую медаль.

Самарин чисто исполнил 2 четверных прыжка на этапе Гран-при во Франции

Качай приложение Eurosport для iOS или Android