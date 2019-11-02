Фигурист сборной Японии Сома Уно неудачно выступил в произвольной программе этапа серии Гран-при во французском Гренобле.

Из семи прыжков он сорвал пять, из которых три раза рухнул на лед. Он дважды не выполнил четвертные (сальхов и флип) и после трижды упал – с двух тройных акселей и четверного тулупа.

В комнате слез и поцелуев Уно после выступлений не сдержал слез и расплакался перед камерой.

Судьи оценили прокат Сомы в 136,79 балла и отправили его на девятое место в произвольной программе. После короткой японец шел на четвертом месте с отставанием в 3,45 балла от пьедестала. По сумме Уно остался восьмым в Гренобле.

Летом 2019 года Сома Уно провел месячный сбор в России под руководством Этери Тутберидзе, но не согласился на условия тренера, что ее фигуристы должны выступать с программами хореографа Даниила Глейхенгауза. В сезон-2019/20 Уно подошел без основного коуча и занимается на катке токийского университета.

21-летний Сома Уно – серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане и двукратный вице-чемпион мира. В прошлом сезоне он выиграл Турнир четырех континентов и взял золото на двух этапах серии Гран-при.

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