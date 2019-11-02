16-летняя фигуристка сборной России Алена Косторная победила на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Она лидировала после короткой программы и выиграла в произвольной с результатом 159,45 балла при сумме в 236 баллов.

Косторная была сильнее олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Лидер группы Этери Тутберидзе упала на тройном лутце, набрала 141,82 балла в произвольной программе и 216,06 в сумме. Загитова уступила Алене и взяла серебряную медаль.

Третье место на этапе в Гренобле заняла Мэрайя Белл из сборной США.

·Россия забрала золото у девушек на третьем подряд этапе Гран-при. На Skate America победу одержала Анна Щербакова, на Skate Canada – Александра Трусова.

Еще одна русская фигуристка Мария Сотскова получила от судей сумму в 144,89 балла и заняла последнее 11-е место.

У сборной России уже три медали в Гренобле. Ранее в соревновании одиночников Александр Самарин остался вторым и взял серебро.

Загитова – до сих пор первый номер Тутберидзе. Все в «Хрустальном» работают на нее