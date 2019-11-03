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Мишина и Галлямов стали чемпионами в парах, у России золото и серебро
Еще две медали для русской сборной во Франции.
Сборная России взяла две медали в парном катании на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов вырвали победу по сумме баллов – 207,58. В произвольной программе они опередили лидеров короткой программы Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина и получили золотые медали.
Павлюченко и Ходыкин уступили им по сумме 1,02 балла и забрали серебряные награды.
Бронза – у Хэйвен Денни и Брэндона Фрейзера из сборной США. Их результат – 199,40 балла.
- Для Павлюченко и Ходыкина это вторая награда в сезоне. Ранее на Skate America они забрали серебряную медаль и проиграли китайской паре почти четыре балла.
- Всего на этапе в Гренобле сборная России выиграла пять медалей. Помимо двух наград в парном катании у русских фигуристов золото Алены Косторной, серебро Александра Самарина и Алины Загитовой.
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