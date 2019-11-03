Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление на этапе Гран-при во Франции, где она заняла второе место вслед за Аленой Косторной.

«Ошибка на первом прыжке взбодрила, поняла, что нужно будет цеплять второй прыжок к следующему лутцу. До последнего держала себя в напряжении. Я была чуть-чуть напряжена, поэтому не и не доработала. Мне еще много над чем нужно работать.

Для меня это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих русских болельщиков – они всех поддерживали, и меня тоже», – цитирует 17-летнюю Загитову ТАСС.

Загитова набрала по сумме 216,06 балла, у Косторной – 236,00.

Следующим соревнованием для Алины станет этап Гран-при в Японии 22-24 ноября.

Японец завалил 5 прыжков и расплакался. Летом он ушел от Тутберидзе и не нашел тренера

Качай приложение Eurosport для iOS или Android