Во время награждения одиночниц на этапе Гран-при во Франции организаторы допустили забавную оплошность.

Награждение начали с третьего места, и ведущий церемонии случайно взял золотую медаль. Он как ни в чем не бывало повесил ее на шею американке Мэрайе Белл и пошел за медалью для Алины Загитовой. Белл сама заметила ошибку и передала золото победительнице Алене Косторной. Все три призера посмеялись над инцидентом.

Косторная набрала ровно 236 баллов, Загитова – 216,06 балла, Белл – 212,89.

Следующий этап Гран-при состоится в Китае 8-10 ноября. На нем выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

«Вообще не разочарование». Загитова – о втором месте во Франции

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