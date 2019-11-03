Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала возможность завершения карьеры Алиной Загитовой.

– Все зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и еще показать себя? Безусловно, что без четверных ты сейчас не можешь рассчитывать на призовое место. Но даже без них она в этом году поставила потрясающие программы. Мне они очень нравятся. Она за год выросла. Алина постепенно превращается в такую статную девушку. Она катается уже осмысленно. У нее такие… очень глубокие программы.

Она стала совершенно другой спортсменкой. Какое бы она решение ни приняла, это решение будет правильное. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери.

– В Госдуму, например.

– Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя, если она чувствует, что это ее, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение!» Да потому что это не мое. Мое – это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю, – цитирует 44-летнюю Навку «Фонтанка».

На этапе Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, проиграв Алене Косторной.

Муж Навки Дмитрий Песков работает пресc-секретарем Владимира Путина.

В декабре-январе Алина будет выступать в шоу Навки «Спящая красавица».

«Вообще не разочарование». Загитова – о втором месте во Франции

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