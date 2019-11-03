Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выиграла этап Гран-при во Франции – она уступила 16-летней Алене Косторной, с которой занимается в группе Этери Тутберидзе. Судьи распределили места по делу: у Косторной с тремя тройными акселями на две программы не было падений и срывов, а Алина в произвольной едва не лишилась каскада тройной лутц-тройной риттбергер из-за ярко выраженного степ-аута.

По сумме двух программ фигуристок разделила пропасть в 19,94 балла – много для женского этапа, где нет Трусовой с ее драконами, то есть четверными. Но Загитова совершенно точно не смотрелась настолько хуже Косторной: она выглядела самой опытной из 11 фигуристок и блестяще презентовала обе программы. Неискушенный зритель увидел только одну ошибку – ту самую на каскаде – но судейская панель была чересчур строга и беспощадно порезала Алине техническую оценку.

Короткая программа

Дедакшен ни за что, ребро, недокрут и минус пять за приземленный прыжок

Техническим контролером назначили голландца Жерона Принса, техспециалистом – Монику Кустарову из Словакии. Они оторвались по полной, и не только эти двое, а вся бригада. Ответственно судили всех, но протокол Загитовой кишел пометками о сделанных ею помарках. Хотя обычно сводки выступлений Алины абсолютно чисты.

Стоимость каскада тройной лутц-тройной риттбергер серьезно порезана: на первом прыжке поставили ребро, причем не неясное (восклицательный знак), а неверное (пометка «е»). Сложно судить правильность ребра, если ты не техспец, но «е» обычно ставят только самым отпетым нарушителям, которые игнорируют проблему и не желают ее исправлять.

На втором прыжке стоит недокрут, а надбавки GOE раскиданы от -5 до +1. Каскад не был идеальным – короткий выезд не подразумевает больших плюсов. Но японский судья Нобухико Йошиока поставил -5 – оценку, которая по правилам дается только за падение. Не за неудачный выезд, не за степ-аут – а исключительно за падение.

Алина ЗагитоваGetty Images

Еще Загитовой присудили штрафной балл. Самая распространенная причина так называемого дедакшена – падение, но Алина ни разу не упала. Она не уложилась в отведенные на короткую программу две минуты и 50 секунд. Этого не было заметно, и федерации фигурного катания России пришлось объяснять решение старшей судьи Саои Санчес из Испании. «У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение», – написала пресс-атташе. Что и говорить – Санчес проявила завидную принципиальность.

Произвольная программа

Два ребра и четыре недокрута

В произвольной фигуристки наткнулись на тех же судей. У Загитовой была грубая ошибка – степ-аут на тройном лутце, к которому не получилось прицепить риттбергер. Алина коснулась льда двумя руками, и мнения судей разделились: половина поставила -5 как за падение, остальные дали -4, и получился пограничный случай. Здесь судьи сработали чисто, аккуратно и правильно.

А при пересмотре техбригада обнаружила два ребра и четыре недокрута. Ребра снова на лутцах – но уже не неверные, а все-таки неясные: вероятно, судьи поняли, что в короткой программе переборщили. Недокруты – на сделанном со степ-аутом сольном лутце, тройном тулупе, который шел в каскаде с акселем, и обоих прыжках риттбергерного каскада, который совсем загубили пометками. Разумеется, у всех элементов с помарками пониженное GOE – следовательно, Загитова не добрала большое количество баллов.

Почему так произошло?

Самый вероятный вариант – девушки попали на очень строгую и очень принципиальную техбригаду. Без их ремарок в произвольной программе не ушел никто, а финишировавшая последней Мария Сотскова получила недокруты на абсолютно всех прыжках. Ставить ребра не ленились даже за запоротые фигуристками одинарные прыжки, которые обычно великодушно не рассматривают – Старр Эндрюс схватила «е» за бабочку на лутце, Вакаба Хигучи – восклицательный знак за бабочку на флипе.

Возможно и другое. Неофициально давно известно, что в фигурном катании судят не по делу, а по понятиям. Следовательно, с выходом во взрослые Трусовой, Загитовой и Косторной прочный запас лояльности к Загитовой иссяк. Подушку безопасности Алины отдадут на компоненты Трусовой и устранение недокрутов Щербаковой. Точно так же, как в начале олимпийского сезона стали наращивать компоненты самой Алине, благодаря которым она могла подстраховать травмированную Евгению Медведеву.

Какая версия правдива, узнаем на следующем этапе Загитовой в Японии, хотя там рассчитывать на доброжелательность арбитров трудно – кроме Косторной, Алине придется сражаться с домашним судейством для Рики Кихиры, которая владеет тройным акселем и тоже очень хочет в финал.

Косторная победила максимально заслуженно – прокаты были безупречными, и Алена должна была встать в ряд победительниц к Щербаковой и Трусовой. Загитова по прокатам должна была стать второй, что и получилось – но баллы оказались слишком низкими. Они ни на что не влияют во второй половине сезона: на чемпионатах Европы и мира без разницы, с какой суммой ты взял серебро и сколько проиграл победителю. Но в серии Гран-при – особенно женской, особенно сейчас – важна каждая сотая доля балла. Если перед финалом у нескольких фигуристок будет одинаково очков (за первое место дают 15, за второе – 13 и т.д.), то дальше пойдет спортсменка с высочайшей суммой баллов за четыре проката. Теоретически господин Принс мог лишить Загитову финала.

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