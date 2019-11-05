Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова осудила фигуристку Алену Косторную за критику судей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

«Я бы сделала Алене замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?» Такие вещи делать нельзя, потому что судьи – люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение.

Они ей в следующий раз отомстят за эти слова. Это нужно принимать. Если сегодня отсудили так, то в следующий раз отдадут. В фигурном катании всегда отдают долги. Это абсолютно серьезные вещи», – цитирует 59-летнюю Бестемьянову Team Russia.

Косторная выиграла этап во Франции, исполнив три тройных акселя в двух программах.

Бестемьянова – олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Андреем Букиным.

«И зачем я напрягалась?» Косторная раскритиковала судей после победы в короткой программе

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