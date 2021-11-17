19-21 ноября в Гренобле (Франция) состоится предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию.

Россия будет представлена во всех четырех дисциплинах – наконец обошлось без предварительных снятий. В женском одиночном катании на лед выйдут Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына, и двое из них наверняка попадут в финал. Щербакова победила в Италии, спустя долгое время исполнив четверной прыжок, и получила высокие баллы.

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Косторная испытывает в нынешнем сезоне проблемы, причем не только с нестабильным тройным акселем – но наверняка сможет финишировать вслед за Щербаковой, и это даст ей право попадания в финал: отбор в шестерку лучших облегчился после травм Александры Трусовой и Дарьи Усачевой. 17-летняя Синицына была в Америке только пятой и не претендует на финал, но способна побороться за топ-3 этапа с американками и японкой Вакабой Хигути.

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Алена Косторная Фото: Getty Images

У парней на взрослом Гран-при дебютирует чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, а медалисты чемпионата Европы-2020 Дмитрий Алиев и Артур Даниелян будут исправляться за неудачные выступления на предыдущих этапах. Дмитрию нужно вернуть стабильность, Артуру – выдать рабочие прокаты после пропущенного из-за травмы сезона. На финал из российских одиночников претендует только Михаил Коляда – он выступит на российском этапе через неделю.

В парах биться за финал и доказывать случайность предыдущих ошибок будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В США ученики Тамары Москвиной сенсационно уступили не только Тарасовой/Морозову, но и японцам. Ну, а танцы на льду – очередной шанс для Александры Степановой и Ивана Букина получить высокие баллы и показать, что они претендуют не только на олимпийскую бронзу.

Участники

Женщины: Екатерина Рябова (Азербайджан), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигучи (Япония), Юхана Юкой (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Чон Пак (Южная Корея), Алена Косторная (Россия), Анна Щербакова (Россия), Ксения Синицына (Россия), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США).

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франгипани (Италия), Юма Кагияма (Япония), Шун Сато (Япония), Денис Васильев (Латвия), Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Джейсон Браун (США).

Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев Фото: Getty Images

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева/Жофре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Йеннифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штефан (Германия), Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США).

Пары: Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд (Канада), Колин Керивен/Антуан Пьерр (Франция), Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия), Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер (США).

Расписание

19 ноября (пятница)

Женщины, короткая программа – 15:00

Танцы на льду, ритм-танец – 17:00

Мужчины, короткая программа – 18:45

Пары, короткая программа – 20:45

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

20 ноября (суббота)

Женщины, произвольная программа – 15:00

Танцы на льду, произвольный танец – 17:10

Мужчины, произвольная программа – 19:00

Пары, произвольная программа – 21:10

21 ноября (воскресенье)

Показательные выступления – 16:30

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Этап протранслируют телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2. В прямом эфире соревнования увидят подписчики Eurosport . Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прокаты!

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