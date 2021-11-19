19 ноября во французском Гренобле стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию. После прошедшего в Японии этапа, с которого снялись все российские фигуристки из-за травм, во Франции ожидалось противостояние отошедшей немного в тень Алены Косторной, двукратной чемпионки мира Анны Щербаковой и примкнувшей к ним Ксении Синицыной. На повестке дня стоял вопрос – займут ли они три первых места? И да, в короткой программе это получилось.

Лидерство захватила, чисто выполнившая программу Анна Щербакова, набравшая 77,94 балла. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Как мы видим, Анна в полном порядке. Но что-то не ладится у штаба Этери Тутберидзе с ее короткой программой.

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Хореограф Даниил Глейхенгауз решил поставил новую короткую программу чемпионке мира под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Ранее фигуристка выступала под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера. Как следствие – платье она также заменила под новый образ. Сложилось впечатление, что предыдущая программа не подходила Анне по стилю, а в новой она смотрится гармоничнее. Остается надеяться, что это окончательный вариант, дальше будет лишь накатывание к Олимпиаде.

Совсем немного ей уступила Алена Косторная, решившая не рисковать и не прыгать тройной аксель. Ее результат – 76,44 балла. Кроме двойного акселя Алена включила в программу также тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. Видимо, она решила сделать ставку на чистоту исполнения программы, и ей это удалось.

Алена Косторная Фото: Getty Images

«Почему я прыгала не тройной аксель, а двойной? Прямо перед выходом на старт, в тот момент, когда меня вызывали на лед, я общалась с тренерами. И Этери Георгиевна сказала: «Прыгай двойной аксель». Я подумала о том, что, может быть, пойти бы в тройной, но во время того, как поехала программу, решила, что не буду спорить с тренером. И прыгнула двойной. Своим выступлением сегодня я довольна практически во всем, кроме дорожки. Есть куда стремиться, есть, что совершенствовать. Из данного контента я выжала практически максимум того, что могла. Это не может не радовать», – привел слова Косторной Sport24.

Ксения Синицына, замкнувшая тройку, также не допустила ошибок. Спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп в каскаде, что принесло ей 69,89 балла и она почти на три балла опережает перед произвольной программой ближайшую преследовательницу.

Ксения Синицына Фото: Getty Images

Что стоит ждать от произвольной программы? Безусловно, четверных в исполнении Анны Щербаковой. Вероятно, кроме четверного флипа она решится на четверной лутц, который приземляла на тренировках. Возможен тройной аксель от Косторной, ведь чтобы побороться с Щербаковой, нужны весомые аргументы. Ну, а Ксения Синицына попытается удержать третью строчку без ультра-си.

«После американского этапа мы ничего не меняли, программа осталась та же. Только дорабатывали ее. Думаю, что в короткой программе во Франции я выступила лучше, чем в Лас-Вегасе. По моим ощущениям. К сожалению, в произвольной программе я буду выступать без элементов ультра-си. Контент будет такой же, как и на первом этапе. Сейчас я работаю над четверным прыжком, но пока не совсем готова делать его в программе», – сказала Синицына после выступления Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги короткой программы женщин на этапе Гран-при в Гренобле.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

«Я согласна с судьями! Наши девочки лучше всех! Новая короткая программа Ани? На мой взгляд, она лучше всех, но и мне очень понравилась Косторная тоже. Однако, Аня больше, ей очень идет это программа и она очень передает состояние музыки. Синицына удивила своим исполнением», – заявила Тарасова по информации «СЭ».

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