На Гран-при во Франции одиночницы откатали произвольные программы.

Чемпионка мира Анна Щербакова праздновала победу – этому не помешало даже падение. Она упала перед прыжком в начале произвольной программы и осталась без элемента. Вероятно, фигуристка планировала исполнить четверной лутц, но поскользнулась и упала еще до захода на прыжок.

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Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

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После досадной случайности Анна чисто выполнила четверной флип. Далее были сделаны каскад тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц. Оценка за программу составила 151,75 балла. 229,69 – общий итог по сумме.

После выступления Анна рассказала, что предпримет, чтобы выступить убедительнее на чемпионате России.

«Ничего не буду выдумывать особого. Никогда не думаю настолько заранее. Просто знаю, что мне нужно делать, чтобы показать себя здорово на чемпионате России. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно еще усложнить программу, работать над лутцем. Также работать над программой, хореографией. Сегодня я этим не совсем довольна, потому что думала о первой ошибке и не могла до конца отстраниться», – цитирует Щербакову Sport24.

Второе место заняла еще одна ученица Тутберидзе Алена Косторная, которая также не избежала падения – ее коронный тройной аксель не получился. Кроме того, в программе Алена исполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной тулуп, что принесло ей 145,41 балла за прокат и 221,85 в итоге.

«Я не хочу возвращения ТОЙ Косторной. Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя – намного лучшей, чем та, что была раньше» – заявила Косторная после проката, выехавшая на него с красивым глиттером на лице.

Алена Косторная Фото: Getty Images

Третья российская фигуристка Ксения Синицына обошлась без элементов ультра-си, как и говорила накануне. В прокате она исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель. Во второй половине программы были сделаны каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – двойной тулуп. За выступление она получила – 128,87 балла и 198,76 в итоге, но несмотря на то, что обошлась без падений, этого ей не хватило до медали. Ее обошла японка Вакаба Хигути, исполнившая тройной аксель (141,04 – за прокат и 204,91 в итоге), оставив Ксению на четвертом месте.

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