Во французском Гренобле завершился пятый и предпоследний этап серии Гран-при. В отличие от Японии, где отсутствовали российские фигуристки, все вернулось на круги своя. Ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Алена Косторная не оставили шанса соперницам. Но не только этим запомнился этап. Подводим итоги Гран-при Франции.

Танцы на льду

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Итоговую победу офомили лидировавшие после ритмического танца французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 132,17 балла в произвольном и 221,25 по сумме двух программ. Они не оставили ни единого шанса канадскому дуэту Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (121,81 и 203,16), занявшему второе место. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин замкнули тройку призеров (120,40 и 200,29), а Аннабель Морозов и Андрей Багин финишировали шестыми (103,87 и 172,32).

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Интересная подробность. Поболеть за своих соотечественников-танцоров пришел пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад. Он разместил фото с ледовой арены в сторис инстаграма.

Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление на пятом этапе Гран-при.

– Мы сделали шаг вперед по сравнению с Италией, с нашим первым этапом Гран-при. Мы довольны. Сейчас будем готовиться к чемпионату России, исправлять все ошибки, – сказал Букин на пресс-конференции.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: Getty Images

– Я думаю, каждое соревнование, неважно какого ранга, – это подготовка к Олимпийским играм. Прежде всего, это проверка своих нервов. Всегда хочется от старта к старту прибавлять, чтобы выйти на главные соревнования в сезоне уже на пике своей формы, – подытожила Степанова.

Мужчины-одиночники

Без медалей завершили турнир российские фигуристы. Победил Юма Кагияма (Япония), захвативший лидерство после первого вида программы. Его результат – 185,77 балла за произвольную программу и 286,41 по общему итогу. Вторым стал его соотечественник Сун Сато (177,17 и 264,99), третьим – американец Джейсон Браун (174,81 и 264,20).

Лучшим среди российских одиночников стал Дмитрий Алиев, сохранивший по сумме двух программ пятое место (168,51 и 253,56). А вот успешнее всех произвольную откатал Андрей Мозалев, набравший вторую сумму дня, однако слабое выступление в короткой не позволило ему подняться выше седьмого места (179,77 и 248,54). Мозалев чисто исполнил три четверных – четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и четверной тулуп. В то время как Алиеву покорился лишь четверной тулуп в каскаде с тройным.

Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев Фото: Getty Images

Еще один российский одиночник – Артур Даниелян замкнул десятку (144,69 и 221,50). Он не справился с произвольной, допустив два падения.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев поделился впечатлениями после проката, рассказал о дальнейших планах о возможности покататься под рэп на показательных.

– Я удовлетворен сегодняшним днем, мне удалось получить наслаждение, которое я не чувствовал на протяжении сезона. Рад, что сообразил с каскадом во второй половине. Обидно за четверной лутц, аксель, такие сбои в программе. Но, в целом, осталось хорошее послевкусие. Обсудим еще проблемы, но хотел с турнира привести чуточку успеха, надеюсь, получилось.

– Первый лутц был ошибкой?

– Да, планировал четверной, разминал. Вчера говорил, что лутц и тулуп стоят в программе.

– Что подумал, когда увидел, что обошел Кигана Мессинга на сотые балла?

– Сначала был ох, потом вздох, когда увидели, что на первой строчке, то улыбнулись. Если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые. Знаю, что при хорошем катании, чистом, как тренеры ждут, можно будет не обращать внимание на сотые, быть выше по баллам. Я знаю, что могу получать хорошие баллы.

Дмитрий Алиев Фото: Getty Images

– Будут еще старты перед чемпионатом России?

– Пока не планировалось еще стартов, но сейчас приедем с неким багажом опыта, будем думать про контент на чемпионате России, он должен меняться в плане усложнения. Бороться нужно, нужно быть в кондициях, не давать поблажек себе и не уступать никому другому.

– В плане тестов на коронавирус будут какие-то ограничения? Не боишься за здоровье?

– Бесполезно сидеть дома, никто не застрахован, кто-то вдалеке чихнул, как-то долетело. Тут не застрахуешься, это жизнь. Мой график – это дом-тренировка. На выходных могу съездить в сауну, но просто отдохнуть и восстановиться. Так что в какой-то степени я обезопасен. Очень хочется к чемпионату России быть здоровым и не подцепить заразу или болячку. Тело – наше все, откликается на любой импульс, нужно быть здоровым и в кондициях.

– Чувствуешь себя претендентом на олимпийскую сборную?

– Не загадываю вообще. Знаете, я могу сказать, что, может быть, я поздно стартую в сезоне полноценно, но я начинаю чувствовать устремление за этой целью. Надеюсь, что оно меня так охватит, что этот предстоящий месяц удастся хорошо отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я могу добиваться и выбиваться в число людей, которые отбираются на дальнейшие турниры.

– Сейчас сочиняешь рэп?

– Я слушаю, но сам давно не писал ничего. Оксимирона слушал, понравилось.

– Не хочешь на показательных откататься под рэп?

– Я когда ехал на произвольную, слушал композиции. В глубине души надеялся попасть на показательные при хорошем раскладе, думал, что бы скатать на показательных. Слушал именно рэп разных персонажей – и русских, и чарты мира. Это крутая идея, но я немножко такой более лиричный. Но я представлял себя под Jony или El'man. Под Оксимирона нет.

Парное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

Как и у девушек-одиночниц, в спортивных парах две верхние строчки – за российскими фигуристами. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 139,79 за произвольный прокат и 216,96 – по общему итогу. Серебро досталось Юлии Артемьевой и Михаилу Назарычеву (132,13 и 205,15). Бронза у американцев Алексы Книрим и Брендона Фрэйзера (131,54 и 201,69).

А в серии Гран-при остался один этап – с 26 по 28 ноября он пройдет в Сочи.

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