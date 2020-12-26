За 13 выпусков актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт получили 155,74 балла, в том числе 12,00 от судей за технику и артистизм в Суперфинале. Всего Кузьмина и Энберт получали высший балл от жюри в девяти программах из 13.
На втором месте – актер Вячеслав Чепурченко и чемпионка Европы Яна Хохлова. Третьими стали телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
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Приз зрительских симпатий получили певица и ведущая Ольга Бузова в паре с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым. В Суперфинале они заняли последнее, восьмое место, но оказались рядом с пьедесталом из-за большой поддержки аудитории.
- Ведущие седьмого сезона «Ледникового периода» – олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова. Председателем жюри была Татьяна Тарасова.
- Изначально в паре с Ольгой Кузьминой должен был выступать Максим Траньков, но он отказался от участия, и вместе с Кузьминой встал Энберт.
- Eurosport.ru вел прямую онлайн-трансляцию финала «Ледникового периода-7».
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