За 13 выпусков актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт получили 155,74 балла, в том числе 12,00 от судей за технику и артистизм в Суперфинале. Всего Кузьмина и Энберт получали высший балл от жюри в девяти программах из 13.