Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев рассказал об участии в шоу о фигурном катании «Ледниковый период». Партнершей была чемпионка мира в парном катании Мария Петрова.

– Расскажи, как изменилась твоя жизнь после «Ледникового периода»? Ты же теперь «золотой конек».

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– У меня прибавилось подписчиков. И аудитория моя теперь – это 55 плюс.

– А еще что, кроме подписчиков?

– Внимание. 55 плюс. Да круто. Это же шоу, другой мир, фигурное катание – то, чего мы не видели никогда. Когда ты погружаешься в это, понимаешь, что это адский труд, адски сложно, потому что у тебя и физическая усталость, и эмоциональная. Пять часов каждый день четыре месяца.

– Сколько платят лаве за вот это все?

– Да это чисто альтруизм был. Я, конечно, не знаю, что там у Ольги Бузовой.

– У Жеки [Савина] своя футбольная команда, а у тебя, может, будет фигурная?

– Не, я закрыл эту историю. Тяжело, – сказал 37-летний Сычев на ютьюб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Сычев и Петрова дошли до финала, но не заняли призовых мест.

«Ледниковый период» выиграли актриса Ольга Кузьмина и вице-чемпион Олимпиады Александр Энберт.

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