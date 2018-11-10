Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли NHK Trophy и отобрались в финал

Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями парных соревнований на четвертом этапе Гран-при – NHK Trophy в Хиросиме.

Российские фигуристы получили за прокат произвольной программы 140,66 балла и в сумме набрали 214,14. Второе место заняла китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (207,24), третье – американцы Алекса Шимека Книрим/Крис Книрим (190,49).

Забияко и Энберт ранее выиграли этап в Хельсинки. Благодаря победе в Японии они квалифицировались в Финал Гран-при.

Финал Гран-при пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Забияко и Энберт – серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командных соревнованиях.

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