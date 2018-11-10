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Елизавета Туктамышева стала третьей на Гран-при Японии и вышла в финал

Туктамышева стала третьей на Гран-при Японии
Eurosport

3 мин. назад

До серебра россиянке не хватило 0,45 балла.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Японии.

По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя россиянка набрала 219,02 балла. После короткого проката Туктамышева занимала лидирующую позицию, но в произвольной программе допустила ошибку при приземлении с тройного акселя и стала третьей.

Победительницей этапа стала 16-летняя японка Рика Кихира, показав результат 224,31 балла. Кихира вплотную подобралась к мировому рекорду Алины Загитовой в произвольной программе, набрав в Хиросиме 154,72 балла (рекорд – 158,50).

Второе место заняла другая представительница Японии – 20-летняя Сатоко Мияхара, в активе которой 219,47 балла.

  • Ранее Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Канаде. Она квалифицировалась в финал серии впервые с сезона-2014/15.
  • Помимо Туктамышевой, еще две россиянки имеют шансы пробиться в финал Гран-при – Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Евгения Медведева.

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