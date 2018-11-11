Eurosport
Хорошего много не бывает: Елизавета Туктамышева вновь блеснула номером стюардессы
Выступление, которое можно пересматривать и пересматривать.
В Японии показательными выступлениями завершился этап Гран-при NHK Trophy.
В центре внимания вновь оказалась Елизавета Туктамышева, которая повторила свой культовый номер стюардессы с частичным раздеванием.
Туктамышева уже представала в таком образе на этапе в Канаде. В честь ее перфоманса фигуристы даже запустили флешмоб с раздеванием.
- В Японии Елизавета заняла третье место, несмотря на лидерство после короткой программы.
- Российская фигуристка квалифицировалась на Финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере 6-9 декабря.
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