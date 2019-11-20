Победительница финала Гран-при 2018 года Рика Кихира планирует впервые сделать четверной сальхов на этапе Гран-при в Японии.

17-летняя японка заявила четыре элемента ультра-си – предварительный контент всех участников соревнований появился на сайте ISU. В короткой программе она исполнит сольный тройной аксель, в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и сольный тройной аксель. Ранее Кихира не исполняла четверные прыжки на соревнованиях – в сезоне-2019/20 это удавалось только Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

У Алены Косторной заявлены три тройных акселя, Алина Загитова планирует исполнить в каждой программе каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Этап Гран-при в Японии состоится 22-24 ноября.

Кихира заняла второе место на этапе в Канаде, Косторная обыграла Загитову во Франции. Все три фигуристки могут выйти в финал Гран-при.

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