22-23 ноября в японском Саппоро состоится заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию – спортсмены разыграют последние места в финал, который пройдет 5-8 декабря в Турине (Италия).

Всего есть шесть этапов, из которых пять уже завершились – в Америке, Канаде, Франции, Китае и России. Японский окончательно расставит все по местам. Каждый фигурист/пара имеет право выступить на двух этапах, в финал отбираются шесть лучших одиночниц, одиночников, спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Загитова, Косторная и Кихира почти в финале

В Японии тройка сильнейших одиночниц практически определена: это Алена Косторная (победа во Франции, 15 баллов), Алина Загитова (второе место во Франции, 13 баллов) и Рика Кихира (второе место в Канаде, 13 баллов). Девушки с огромной долей вероятности займут три места на пьедестале, и любая очередность выведет всю тройку в финал, куда уже квалифицировались Александра Трусова и Анна Щербакова, имеющие по две победы. Последнюю шестую путевку заберет американка Брэйди Теннелл со вторым и четвертым местами.

Самые лучшие расклады – у Косторной: ее устроит даже пятое место. Загитовой, чтобы не волноваться, нужно попадать в тройку. Скорее всего, Алина квалифицируется в финал и с четвертого, но тогда придется немного попереживать за сумму баллов, которая должна превышать 211,4 балла (вполне доступный результат для олимпийской чемпионки). У Кихиры дела обстоят точно так же, только ей в случае четвертого места нужно набирать смешные 197,12 балла.

Теоретические шансы на поездку в Турин имеет прошлогодняя финалистка Софья Самодурова – ей нужна только победа, но сделать это будет очень сложно. Также в случае победы в финал попадут кореянка Эюнсу Лим и американка Старр Эндрюс.

В мужском финале могут оказаться три российских фигуриста

Ситуация странная и сюрреалистичная, учитывая, что русские одиночники не показывают заоблачных результатов – полный подиум в Москве не был безупречным с точки зрения чистоты прокатов. Но Александр Самарин уже в финале с победой и вторым местом, сумма Дмитрия Алиева – второе и третье места – почти вывела его в Турин. В Японии место в финале может сенсационно обеспечить дебютант серии Макар Игнатов – ему нужно финишировать в топ-3 и обязательно обыграть француза Кевина Аймоза.

Главным фаворитом японского этапа будет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю – даже пятое место позволит ему присоединиться к Самарину и Нэтану Чену. Кроме Алиева (который уже откатал свои два этапа), Игнатова и Аймоза на финал претендует американец Джейсон Браун – бог компонентов без четверных прыжков.

Россия доминирует в парах, но не Тарасова/Морозов

Первая пара сборной России в межсезонье переехала в США к Марине Зуевой и внезапно осложнила себе жизнь в серии Гран-при. Евгения и Владимир заняли второе и третье места на этапах, и их судьба зависит от канадцев Кристин Мур-Тауэрс и Микаэля Маринаро, которые выступят в Японии. Канадской паре для выхода в финал необходимо занимать место не ниже второго, а в случае третьего – набирать менее 210,57 балла. Тогда они обойдут Тарасову/Морозова.

Но парное катание России сильно не только действующими чемпионами национального чемпионата – в финал уже отобрались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (две победы), Анастасия Павлюченко и Денис Ходыкин (два вторых места). Обе пары проводят второй сезон по взрослым. К ним наверняка присоединятся вышедшие из юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов – им нужно заканчивать японский этап в топ-3.

Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийGetty Images

В танцах ничего нового

Самый предсказуемый вид к последнему этапу имеет в финале четыре дуэта: Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия), Пайпер Жиль – Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью, Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США). В Японии к ним с вероятностью в 99,99 процента присоединятся непобедимые французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – скорее, чемпионом мира 2020 года станет вставший на коньки навозный жук, чем Габи и Гийом останутся без финала.

Чуть сложнее будет Александре Степановой и Ивану Букину – они зарубаются за последнее место с итальянцами Шарлин Гиньяр – Марко Фаббри и британцами Лайла Фиар – Льюис Гибсон. Саше и Ване нужно обязательно обходить оба дуэта, чтобы избежать нервотрепки – иначе придется считать баллы. Итальянская пара может обходить российскую не больше чем на 3,22 балла, британская – на 11,21.

Где покажут всю эту красоту?

Этап в полном объеме протранслирует сайт Первого канала, выступления сильнейших девушек покажут по телевизору. Вставать придется рано, в Японии – плюс шесть к московскому времени.

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