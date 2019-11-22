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⚡️⚡️Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом, Загитова – четвертая
Ученица Этери Тутберидзе выступила с историческим достижением.
В Японии проходит шестой этап Гран-при NHK Trophy, на котором выступают российские фигуристки.
Россиянка Алена Косторная чисто исполнила тройной аксель и установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 85,04 балла. Прошлое достижение принадлежало японке Рике Кихире (83,97 баллов на командном чемпионате мира-2019). Сама Кихира набрала 79,89 баллов.
После короткой программы Косторная занимает первое место, Кихира – вторая. Россиянка Алина Загитова идет четвертой с результатом 66,84 балла, Софья Самодурова занимает седьмую строчку (63,85).
- Косторную тренирует главный поставщик талантов в российском фигурном катании – Этери Тутберидзе.
- Алена – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призер (2017) финала юношеского Гран-при.
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