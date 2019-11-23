Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место среди спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Российская пара получила в сумме за две программы 203,35 балла (69,00 балла за короткую, 134,35 – за произвольную). Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 226,96 балла (81,27 + 145,69), второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро с 208,49 балла (71,21 + 137,28).

Мишина и Галлямов завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Также в финале Гран-при примут участие Суй Вэньцзин и Хань Цун, еще одна китайская пара Чен Пэн/Цзинь Ян, россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Мур-Тауэрс/Маринаро.

Представители России Алиса Ефимова и Александр Коровин набрали 189,34 балла (64,96 + 124,40).

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после результатов японского этапа Гран-при не сумели квалифицироваться в финальный турнир серии впервые за три сезона.

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