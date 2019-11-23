Getty Images
Косторная выиграла этап, Загитова стала третьей и отобралась в финал
Обе российские фигуристки пробились в финал Гран-при.
Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии по итогам короткой и произвольной программ.
Общий результат Косторной по сумме двух программ составил 240 баллов. Второе место заняла японка Рика Кихира, третье – россиянка Алина Загитова, заработавшая 217,99 балла.
- После короткой программы Загитова занимала четвертую строчку.
- Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании: Анна Щербакова стала первой на прокатах в США и Китае, Александра Трусова – в Канаде и России, а Косторная – в Японии.
Мишина и Галлямов заняли третье место на Гран-при в Японии и вышли в финал
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте