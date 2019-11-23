Getty Images

Косторная выиграла этап, Загитова стала третьей и отобралась в финал

Косторная выиграла этап, Загитова стала третьей и отобралась в финал
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Обе российские фигуристки пробились в финал Гран-при.

Российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии по итогам короткой и произвольной программ.

Общий результат Косторной по сумме двух программ составил 240 баллов. Второе место заняла японка Рика Кихира, третье – россиянка Алина Загитова, заработавшая 217,99 балла.

  • После короткой программы Загитова занимала четвертую строчку.
  • Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании: Анна Щербакова стала первой на прокатах в США и Китае, Александра Трусова – в Канаде и России, а Косторная – в Японии.

Мишина и Галлямов заняли третье место на Гран-при в Японии и вышли в финал

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте