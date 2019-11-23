«Шестая – готово», – напишет Этери Тутберидзе в инстаграме после победы Алены Косторной на этапе Гран-при в Японии. 16-летняя фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе с образцовым тройным акселем, а в произвольной достойно отбила атаки Рики Кихиры, которая впервые в карьере заявила четверной прыжок, но так и не рискнула его исполнить.

Тутберидзе отмечалась в соцсети после каждого этапа – все шесть выиграли ее ученицы. Анна Щербакова задала планку с двумя четверными лутцами в Америке, Трусова сделала три квада и обновила два мировых рекорда в Канаде, Косторная показала магическое катание с тройными акселями во Франции. Затем девушки взяли Китай, Россию и Японию, а четвертой из группы Этери в финал отобралась Алина Загитова – не безупречная, но держащая солидный уровень.

Тутберидзе – главная тренерская фигура в фигурном катании России и мира. У нее есть минусы, которые каждый раз услужливо напоминают хейтеры: умение работать только с допубертатными девушками, отсутствие фигуристов в мужском топе, многочисленные травмы и стрессовые переломы спортсменов, но Этери пробует новое и делает то, о чем до нее не додумывались. Тутберидзе проводит в фигурке революцию, и это началось задолго до Трусовой с четверными.

Прыжки во второй половине

Первое серьезное пришествие Тутберидзе случилось на предолимпийском чемпионате Европы 2014 года. 15-летняя Юлия Липницкая взяла золото, Сергей Воронов стал вице-чемпионом континента (но на Олимпиаду поехал Плющенко, а первым запасным назначили занявшего пятое место Ковтуна). Прокаты Липницкой покорили всех: проникновенная короткая под «Не отрекаются любя» в обработке Марка Минкова, «Список Шиндлера» и образ девочки в красном пальто в произвольной навеки остались в истории лучших выступлений.

Эксклюзив уже тогда был в техническом протоколе – Тутберидзе задействовала правило о повышенной базе для прыжков, исполненных во второй половине программы. В основном, элитные фигуристки делили произволку по принципу 3+4, но Липницкая на Европе-2014 выполнила во второй половине пять элементов. Ей пришлось перестраивать контент по ходу: в первой половине Юля из-за не самого лучшего выезда не смогла прицепить к двойному акселю тройной тулуп. Она вышла из положения и сделала каскад двойной аксель-тройной тулуп во второй половине, получив больше баллов, чем рассчитывала изначально. Комментаторы в прямом эфире восхищались, что 15-летняя девочка сходу пересчитала контент и отважилась на риск.

Юлия ЛипницкаяGetty Images

К 2016-му Тутберидзе воспитала Евгению Медведеву и пошла еще дальше. В золотые сезоны Женя начинала короткую программу с вращения и дорожки шагов, а все три прыжковых элемента исполняла во второй половине. В произволке формула была прежней, как у Липницкой – 2+5. А на юниорских стартах тем временем звездила Алина Загитова, которая прыгала во второй половине абсолютно все в обеих программах, а еще нарабатывала сложнейший на тот момент каскад тройной лутц-тройной риттбергер, который позже помог ей выиграть Олимпиаду.

Концентрация элементов во второй половине программы разбудила критиков – особенно громко возмущалась поборница зрелого женского катания Эшли Вагнер из Америки, которая не попала в Пхёнчхан.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убивала время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится», – написала американка.

После завершения сезона Конгресс ISU сдался под натиском и запретил делать все прыжки во второй половине. Вернее, не запретил полностью, но с начала сезона-2018/19 не все элементы дополнительно плюсуются. Новая формула – 2+1 в короткой и 3+4 в произвольной, и ей теперь пользуются практически все. Но Тутберидзе это ничуть не расстроило – она пришла с другой реформой.

Женские четверные прыжки

К моменту, когда заседал Конгресс, у Этери уже была 13-летняя Александра Трусова, которая исполнила два четверных прыжка на ЮЧМ-2018. Потом восстановилась после перелома ноги и запрыгала четверной лутц Анна Щербакова, а Алена Косторная показала на тренировке тройной аксель. Подготовка к постолимпийскому сезону проходила под чудовищным прессингом: из «Хрустального» громко уходила Медведева, а мать Этери – Этери Петровна – боролась с тяжелой болезнью и ушла из жизни в ноябре 2018-го.

Эксперты фигурного катания сдержанно хвалили девчонок, которые ставили исторические рекорды на юниорском льду, и почти в каждом высказывании мелькал подтекст, что до взрослых соревнований элементы ультра-си не доживут: фигуристки оформятся, их тела станут женскими, а не девичьими, и с легкостью крутить четверные будет невозможно.

Александра ТрусоваGetty Images

Но Трусова, Щербакова и Косторная выиграли шесть взрослых этапов Гран-при, вышли в финал и попутно обновили все три мировых рекорда. Их не перестают критиковать: в программах Саши якобы есть только «разбег-прыжок» (по словам двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой), но визуально это совсем не так: в Москве Трусова вышла через одну фигуристку после Медведевой, и их скорости на льду были несопоставимы – совсем не в пользу Жени, которую всегда только хвалят.

Косторная – самая сбалансированная фигуристка во взрослом катании: глядя на ее выразительность, артистизм и скольжение, больше никто не должен говорить о том, что недавние юниорки не могут демонстрировать женское катание. Вкупе с идеальным пролетным тройным акселем, который Алена наконец расчехлила в новом сезоне, ее катание – чистое наслаждение.

ФФКР наконец сообразила, что в ближайшие сезоны приносить сборной медали будет именно группа Тутберидзе, и внесла в ISU предложение разрешить женщинам четверные в короткой программе. Другие команды, разумеется, хотят запретить их в принципе, а заодно повысить возрастной порог. Но даже если случится самое страшное, Тутберидзе найдет другую лазейку и все равно будет выигрывать.

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