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Ханю выиграл этап в Саппоро, Воронов стал четвертым

Ханю выиграл этап в Саппоро, Воронов стал четвертым
Eurosport

32 мин. назад

В финале Гран-при выступят двое одиночников из России.

Российский фигурист Сергей Воронов занял четвертое место на последнем этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

Победу одержал японец Юдзуру Ханю, набравший по итогам короткой и произвольной программ 305,05 балла. Вторым стал француз Кевин Эймоз (250,02), третьим – канадец Роман Садовский (247,50).

Воронов набрал 239,05 балла. Его соотечественники показали следующие результаты: Макар Игнатов – седьмой (222,45), Антон Шулепов – восьмой (218,38).

  • Финал Гран-при пройдет в Турине 5-8 декабря.
  • Россию в Италии представят Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

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