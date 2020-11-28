Японскому фигуристу Дайсуке Такахаси 34 года – но он до сих пор соревнуется. Такахаси – бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере и чемпион мира того же года. Он катался с Плющенко, Лайсачеком, Ламбьелем, Вейром – и катается сейчас, когда ровесники уже стоят по другую сторону бортика или забыли о фигурном катании.

Дайсуке объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Сочи. Четыре года он вел спокойную жизнь – учился в университете, работал комментатором на телевидении. Летом 2018-го что-то перещелкнуло – и японец объявил о возобновлении карьеры одиночника. Новые программы поставили Дэвид Уилсон и Бенуа Ришо.

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Дайсуке Такахаси Фото: Getty Images

Прославленный японец отбирался на национальный чемпионат на общих началах через региональные соревнования. Ему это удалось, и на чемпионате Японии Такахаси финишировал четвертым. Через год получилось лучше, Дайсуке занял второе место. На турнире не было великого Юдзуру Ханю – выиграл серебряный призер Пхёнчхана Сёма Уно – но ветеран обошел других крепких японских фигуристов: Кейдзи Танаку, Казуки Томоно.

Такахаси получил право выступить на международных соревнованиях – чемпионате четырех континентов и чемпионате мира. Но отказался, решив дать такую возможность молодым, а сам пошел штурмовать новые вершины и в 33 года объявил о переходе в танцы. Конечно, это не замах Алены Савченко на трансфер из парного катания в одиночное – но тоже безусловно громкая заявка. Тем более, Дайсуке не только собрался, но и исполнил.

Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси Фото: Getty Images

Он встал в пару с Каной Мурамото, и танцевальный дебют не заставил себя ждать – коронавирусный сезон дал дуэту шанс выступить на домашнем Гран-при. Появление Такахаси на льду встречали восторгом. И его желтые штаны – тоже.

Дайсуке с партнершей заняли третье место из трех пар с обидным отставанием в 0,64 балла. Судьи были готовы отдать им серебро, но помешало досадное падение. Правда, это тот случай, где важны не места, а эпохальность уникального фигуриста.

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