На календаре осень, а значит в самом разгаре серия Гран-при у фигуристов, этапы которой проходят один за другим каждую неделю. 12-14 ноября состоится четвертый этап – NHK Trophy в Японии, – где планирует выступить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, снова вспомнивший про четверной аксель.

«Мое самое сильное желание – выполнить чисто четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой сегодняшний предел, и хочу показать выступление, благодаря которому люди смогут что-то почувствовать. Я хочу успешно приземлить четверной аксель, кроме того – показать идеальное выступление как в короткой, так и в произвольной программе», – заявил Ханю в интервью телеканалу NHK.

Ad

Фигурное катание 3-кратный ЧМ Чен – о 5 четверных Трусовой: «Она может больше» 23/10/2021 В 05:41

Четверной аксель сложнее других четверных?

Аксель является реберным прыжком. Его отличие от остальных пяти разновидностей в том, что это единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, в силу чего в нем не целое число оборотов, а с половиной. Одиночный аксель – это полтора оборота, тройной – три с половиной. Именно по этим двум причинам он считается самым сложным прыжком в фигурном катании. Никто из фигуристов еще не выполнял четверной аксель на соревнованиях чисто.

Юдзуру предпринимал попытки сделать этот прыжок?

Да, на тренировках, но так и не сумел добиться чистого приземления. Вот что пояснял его тренер Гислан в конце 2019 года:

«Если он захочет его исполнить, то я не вижу в этом никаких проблем. Он скорее хочет исполнить четверной аксель, чем прыжок в пять оборотов. Хотя, я думаю, последние намного легче, потому как именно этот аксель очень сложен в исполнение. Его сложно исполнять с точки зрения нагрузки на паховые мышцы, трудно держать правильный ритм. Тулуп же проще, вы чувствуете удар зубца,в то время как аксель – реберный прыжок и тут труднее. Мы говорим так: «Иметь смелость сделать что либо». Вот почему работать с Юдзуру такое удовольствие, ведь он постоянно совершенствуется и старается изо всех сил».

Кто-то еще прыгал четверной?

Первая российская чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала борьбу японца Юдзуру Ханю и Артура Дмитриева-младшего за звание первого в мире фигуриста, прыгнувшего четверной аксель.

– Как вам кажется, кто первым прыгнет четверной аксель: Юдзуру Ханю или Артур Дмитриев-младший?

– Аксель – очень сложный прыжок. Нужно обладать хорошей техникой акселя. Девочкам иногда легче четверной прыжок прыгнуть, чем аксель в три с половиной оборота. Я не видела попыток Ханю и Дмитриева, но обоим желаю удачи, чтобы они это сделали.

– Это вообще реально – прыгнуть четверной аксель? Есть те, кто сомневается.

– Мне кажется, реально. Мальчики очень давно прыгают тройной аксель, это уже история. Надо совершенствоваться. Там все равно получается не четыре с половиной оборота. Если грамотно прыгать, это, в принципе, четыре оборота. Лично я очень любила этот прыжок. Прыгала двойной аксель, у меня получался три с половиной аксель. Меня изначально правильно обучили, и мне это давалось легко. С хорошей техникой должно получиться. Тем более у ребят с их подготовкой и физикой.

– Кто все-таки больше предрасположен к четверному акселю: Ханю или Дмитриев?

– Ханю – во всех отношениях уникальный спортсмен, но тут очень важен характер. Все будет зависеть от того, насколько люди желают и хотят этого.

А кроме Ханю и Дмитриева никто не пытался?

Есть видео, где такую попытку совершил трехкратный чемпион мира американец Нэтан Чен. Но она также закончилась падением.

Так что на сегодняшний день вопрос, кто войдет в книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного акселя, остается открытым. Стоит отметить, что последние три чемпионата мира выиграл Нэтан Чен, поэтому Юдзуру Ханю понимает, что чтобы взять третье олимпийское золото, нужны дополнительные аргументы в споре. Может, таким аргументом станет четверной аксель? Увидим, а пока ждем выступлений Ханю на Гран-при Японии.

Пока Юдзуру увлечен мыслью о четверном акселе, его возможный конкурент Артур Дмитриев-младший раздумывает, не перейти ли ему выступать за команду США.

Не соревнованиями едиными, в шоу бывает жарко. Евгения Медведева и Даня Милохин – классные. Они тащат «Ледниковый период» на фоне остальных звезд.

Пока мужчины думают об одних рекордах, девушки ставят другие. К примеру, Камила Валиева.

Фигурное катание Американцы признали Щербакову спортсменкой месяца 24/04/2021 В 13:46