Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова тяжело входит в олимпийский сезон. Конечно, 17-летняя фигуристка школы Этери Тутберидзе по возвращении в «Самбо-70» уже выиграла первый этап серии Гран-при и даже установила личный рекорд в короткой программе на Skate America. Но сразу несколько не связанных друг с другом источников сообщали о травме (и даже стрессовом переломе) стопы, которую упорно опровергали в штабе Тутберидзе.

Теперь же Трусова пропустит следующий этап серии Гран-при. Собеседники «Матч ТВ», знакомые с ситуацией, сначала передали, что с Сашей все в порядке, и она вылетела в Японию на NHK Trophy. Выступление в Токио должно было стать для Русской ракеты вторым на Гран-при и важным при отборе в финал всей серии.

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Но спустя всего 58 минут тот же сайт «Матч ТВ» опроверг собственную информацию и уточнил, что Трусовой не будет в Японии. «От группы Этери Тутберидзе на этап отправились Дарья Усачева и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Трусова же осталась в Москве. Решение о вылете Трусовой на соревнования было принято в последний момент перед отправлением. Все остальные фигуристы сборной России, которые примут участие в этапе в Японии, должны были отправиться в Токио в воскресенье», – сообщили источники «Матча».

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Теперь под угрозой участие Трусовой в финале Гран-при. В рейтинге ISU у Саши те же 15 очков, что и у чемпионок двух других этапов Камилы Валиевой или Анны Щербаковой, но Александра уступает им по сумме баллов на этапах.

Возможно, этого результата Трусовой не хватит, чтобы отобраться в решающие прокаты серии Гран-при. На финал в японскую Осаку поедут шесть лучших фигуристок сезона, а в топ-7 как раз шесть русских. Помимо Щербаковой и Валиевой наступают также Туктамышева, Хромых и Усачева, возглавляет же рейтинг японка Маи Михара.

Александра Трусова, Россия, Skate America Фото: Getty Images

Пока непонятно, что будет с заявкой русской делегации на NHK Trophy. Вряд ли сборная успеет оперативно подобрать замену Трусовой из тех леди, которые готовятся к совершенно другим стартам. Слоты на других этапах – во Франции и на Rostelecom Cup – тоже расписаны. В Гренобле выступят Щербакова, Косторная и Синицына, в Москве – Хромых, Туктамышева и Валиева.

Все девушки из России способны обойти Трусову и оставить ее без финала Гран-при. Конечно, это слабо повлияет на шансы попасть на Олимпийские игры-2022, ведь там все решает федерация. Но для престижа сборной и собственного статуса Александре явно нужно место в Осаке на решающих соревнованиях сезона.

Кстати, у нас можно посмотреть чистейший прокат произволки, сделавший Щербакову царицей Турина.

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