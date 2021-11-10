С 12 по 14 ноября в Японии пройдет четвертый этап серии Гран-При по фигурному катанию.

И если перед предыдущим этапом поклонники фигурного катания в предвкушении строили прогнозы на то, сможет ли взять реванш чемпионка мира Анна Щербакова у дерзкой экс-юниорки Майи Хромых после поражения в Венгрии, то ожидания от японского этапа омрачены неучастием Александры Трусовой из-за травмы ноги.

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Александра Трусова Фото: Getty Images

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«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», – заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Снялся и хедлайнер мужской одиночки Юдзуру Ханю. Поэтому, пожалуй, главная интрига японского этапа связана с парным катанием. Кто окажется сильнее – чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов или ученики Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов? А у одиночниц на повестке вопрос – сумеет ли оставшаяся единственной представительницей России Дарья Усачева отбить атаки конкуренток?

Ну и немного о борьбе с коронавирусом в Японии. Тренер Александр Жулин, сопровождающий танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, показал столы с прозрачными перегородками. «Вот так выглядят антиковидные меры в Японии», – написал Жулин в инстаграме.

Участники

На турнир заявились 10 сборных – Канада, Италия, Япония, Южная Корея, Россия, США, Германия, Испания, Великобритания, Украина. Кроме России, серьезные потери понесла сборная Японии – этап пропустят Юдзуру Ханю и Рика Кихира из-за травм.

В мужском одиночном катании выступят: Нам Нгуен (Канада), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джунхван Ча (Южная Корея), Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Томоки Хиваташи (США), Камден Пулкинен (США), Винсент Чжоу (США).

В женском одиночном катании будут соревноваться: Николь Шотт (Германия), Мана Кавабе (Япония), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Лим Ын Су (Южная Корея), Со Ен И (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Дарья Усачева (Россия), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США).

Среди спортивных пар за золото поборются: Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада), Минерва Фабьенн Хазе/Нолан Зеегерт (Германия), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония), Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (США), Одри Лу/Миша Митрофанов (США).

В танцах на лед выйдут: Марджори Лажо/Захари Лага (Канада), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония), Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония), Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США).

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: Getty Images

Расписание (по московскому времени) и трансляции

12 ноября

6:30 – Спортивные пары, короткая программа (Eurosport 1 – в записи с 14:30)

8:20 – Танцы на льду, ритм-танец (Eurosport 1 – в записи с 15:15)

10:10 – Женщины, короткая программа (Eurosport 1)

13:00 – Мужчины, короткая программа (Eurosport 1)

13 ноября

6:20 – Спортивные пары, произвольная программа (Eurosport 1 – в записи с 15:20)

8:40 – Танцы на льду, произвольный танец (Eurosport 1 – в записи с 12:20)

10:40 – Женщины, произвольная программа (Eurosport 1)

13:35 – Мужчины, произвольная программа (Eurosport 1)

14 ноября

7:20 – Показательные выступления

Кроме того, в полном объеме и в прямом эфире этап Гран-при по фигурному катанию в Японии увидят подписчики Eurosport . Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прокаты Дарьи Усачевой, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и других фигуристов сборной России.

Пятый этап серии – Гран-при Франции – пройдет в Гренобле уже на следующей неделе – с 19 по 21 ноября.

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