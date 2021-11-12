В женском одиночном катании – очередная драма: после Александры Трусовой, которая не приехала на Гран-при Японии, травму получила Дарья Усачева. Теперь на NHK Trophy не будет российских фигуристок: ученица Этери Тутберидзе снялась и потеряла шансы выступить в финале серии.
Неприятнейший инцидент произошел на раскатке перед выступлениями второй группы, которую 15-летняя Усачева должна была открывать. Даша разминала тройной флип, но не смогла докрутить его, раскрывшись в воздухе, и упала. В слезах она подъехала к бортику, где стояли тренеры, покинула лед, а потом врач сборной России на руках вынес ее с ледовой арены. Усачева снялась с соревнований, и на льду появилась корянка Эюнсу Лим.
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Дарья Усачева
Фото: Getty Images
Гран-при Японии
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«Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку, видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова», – рассказал в эфире Первого канала хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
На что влияет травма Усачевой?
Пока нет диагноза, нельзя судить о ее олимпийских перспективах – остается надеяться, что фигуристка восстановится к чемпионату России, который пройдет в конце декабря и станет отбором на Игры. Усачева не была фавориткой олимпийской гонки, но имела шансы попасть в заветную тройку. Дарья не исполняет ни тройной аксель, ни четверные – но стабильность могла помочь ей в случае завала владеющих ультра-си конкуренток. Правда, в произвольной программе на Skate America спортсменка не смогла избежать помарок, не свойственных ей в прошлом сезоне.
Но Усачева точно не попадет в финал Гран-при – как и Трусова. Группа Тутберидзе потеряла сразу двух фигуристок, оставшись с Камилой Валиевой (выиграла канадский этап), Анной Щербаковой (выиграла итальянский этап), Майей Хромых (финишировала за Щербаковой) и Аленой Косторной (стала третьей в Канаде). Еще одна россиянка, которая претендует на финал – 24-летняя Елизавета Туктамышева, которая была второй в Канаде.
Дарья Усачева, Александра Трусова и Ю Ён на Гран-при США
Фото: Getty Images
Россия еще может выставить на финал пятерых фигуристок – в зависимости от их результатов на оставшихся этапах во Франции и России. Шестой с большой долей вероятности станет японка Каори Сакамото – она заняла четвертое место в Америке (как раз за Трусовой, Усачевой и Ю Ён), а на NHK Trophy блестяще откатала короткую программу и обошла соотечественницу Ману Кавабе, которая исполнила тройной аксель.
Результаты короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 76,56 балла
2. Мана Кавабе (Япония) – 73,88
3. Ю Ён (Южная Корея) – 68,08
4. Алиса Лю (США) – 67,72
5. Эюнсо Лим (Южная Корея) – 65,23
6. Амбер Гленн (США) – 63,43
7. Рино Мацуике (Япония) – 63,34
8. Николь Шотт (Германия) – 59,26
9. Со Ён И (Южная Корея) – 58,23
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