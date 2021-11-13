В Токио состоялся четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Если на предыдущих трех этапах серии хедлайнерами были девушки, то в Японии из-за снявшихся из-за травм сперва Александры Трусовой, а затем Дарьи Усачевой, приоритеты сместились. И главная интрига японского этапа оказалась связана с парным катанием: кто окажется сильнее – чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов или ученики Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов? Ответы получены 13 ноября.

Спортивные пары

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Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28 балла) уверенно победила на турнире, выиграв более 14 баллов по сумме двух программ у своих соотечественников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (213,27). Приблизиться к победителям ученикам Тутберидзе помешали ошибки – Морозов смазал каскад из тулупов, а Тарасова дважды приземлилась на две ноги после выбросов, хотя и ученики Тамары Москвиной не обошлись без недочетов. Тройку замкнули хозяева льда японцы Рику Миура/Рюичи Кихара (209,42).

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«Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в шесть утра», – написал Александр Галлямов в инстаграме.

«Я довольна их выступлением и в короткой, и в произвольной программах, впереди у нас еще много стартов, будем постепенно улучшать некоторые детали программы, и к главным стартам она заблестит. Новая [произвольная] программа, костюмы для нее, надежность самого сложного элемента в программе – каскада [тройной сальхов, ойлер, тройной сальхов] – понравились и зрителям, и специалистам, но меня немножечко расстроила ошибка на тройном выбросе [с риттбергера], который всегда был безошибочен.

Но в этом и состоит задача, чтобы найти рискованные элементы, детали, и за то время, которое у нас еще есть, убрать их или заменить на надежные. Я довольна ребятами, их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то, что у них не так много опыта участия в крупнейших соревнованиях, выступают надежно и достойно», – приводит ТАСС слова Москвиной после победы учеников.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: Getty Images

А заслуженный тренер России Татьяна Тарасова безапелляционно заявила, что у ее коллеги Тамары Москвиной нет конкурентов в парном катании, заодно пройдясь по критикам, которым не нравится произвольная программа победителей, поставленная под «Метель» и «Время, вперед!».

«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего. Это то, что я скажу про парное катание. Это у Москвиной такая программа. А что такое «нравится»? Это что, конфета что ли? Или торт шоколадный? Или шоколадно-вафельный? Музыкально. Все элементы сделаны. Самый сложный каскад стоит – сальхов-ойлер-сальхов», – цитирует «Р-спорт» Тарасову.

Танцы на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов праздновал победу на NHK Trophy, набрав 215,44 балла по сумме ритмического и произвольного танцев. Они опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, допустивших падение и занявших второе место (210,78), и англичан Лайлу Фир и Льюиса Гибсона (191,91), замкнувших тройку. Еще одна российская танцевальная пара – Софья Шевченко/Игорь Еременко (160,13) – стала лишь девятой.

Несмотря на благоприятный исход соревнований, тренер Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова Александр Жулин довольно резко высказался по поводу судейства на турнире. Представители технической панели оценили все поддержки российских фигуристов на максимальный четвертый уровень сложности, но Синицина получила первый уровень за дорожку шагов на одной ноге.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

«Я доволен, отскочили, слава богу. Понимаете, в чем дело, у Вики с Никитой никогда в жизни не было первого уровня за дорожку шагов на одной ноге. Минимум был третий. И вдруг, Вика «разучилась» кататься. Делает на первый уровень, Никита – на второй. Турнир был тяжелым с точки зрения технической панели. Я думаю, здесь была немножко навязана нам борьба.

Со стороны занявших второе место американцев Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса ничего не было навязано, а навязано было со стороны американского технического специалиста. Я очень доволен большим количеством десяток [за компоненты], это говорит о том, что судьи – люди, и мы движемся в правильном направлении», – заявил Жулин по информации «Р-Спорт».

С ним не согласилась Татьяна Тарасова.

«С кем они боролись? Кто боролся с технической панелью? Я бы не сказала, что их строго судили. Судьи высказывают свое мнение. Я считаю, что для первого раза они катались очень даже хорошо. А дальше с Жулиным подработают, чтобы первых и вторых уровней больше не было, будет совсем хорошо. Никаких грубых ошибок не случилось», – заключила Тарасова.

Стоит отметить, что у Синициной и Кацалапова оценка компонентов за ритм-танец (38,76) и произвольный танец (58,62) в Японии оказалась выше, чем у их основных конкурентов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона в Италии (38,68 и 58,37).

Каори Сакамото Фото: Getty Images

Женское одиночное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото (223,34) победила на этапе Гран-при NHK Trophy среди девушек, значительно оторвавшись по сумме двух программ от соотечественницы Маны Кавабе (205,44). Бронза досталась Ю Ен из Южной Кореи (203,60).

Для победы Каори Сакамото оказалось достаточно исполнить произвольную программу без падений. Элементов ультра-си она делать не стала. Американская фигуристка Алиса Лью, оставшаяся четвертой, прыгнула тройной аксель в произвольной программе, но судьи увидели недокрут и отминусовали прыжок. Ю Ен упала с тройного акселя, как и Мана Кавабе.

Единственная российская фигуристка Дарья Усачева снялась с турнира из-за травмы, полученной на разминке перед короткой программой.

Мужское одиночное катание

У мужчин российские фигуристы завоевать медалей не смогли. Победителем стал японец Сома Уно (290,15), сумевший значительно опередить американца Винсента Чжоу (260,69), оставшегося вторым, и замкнувшего тройку Джунхван Ча из Южной Кореи (259,60). Макар Игнатов занял четвертое место (257,20), Александр Самарин – шестое (255,65).

Макар Игнатов Фото: Getty Images

Игнатов впервые откатал произвольную с четырьмя четверными прыжками без ошибок. Ранее российские фигуристы не приземляли столько четверных прыжков в одной программе. Ему удались четверные сальхов, риттбергер и два тулупа – сольно и в каскаде.

«Я не могу выделить кого-то как идеал в качестве прыжков – фигурное катание очень разноплановый вид спорта, все разные, и техника у всех разная, у всех можно что-то найти, что-то почерпнуть для себя. Для меня долгое время был и сейчас остается ориентиром Юдзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим, и хочется в этом отношении быть похожим на него.

Моя произвольная программа? Изначально у меня не стояло цели сделать именно русскую программу, нам хотелось сделать ее отличающейся от привычных мне образов. Хотелось классики, долго выбирали музыку и в какой-то момент пришли к Чайковскому, она запала нам, и мы стали делать под нее программу», – подвел итоги турнира Макар Игнатов по информации ТАСС.

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