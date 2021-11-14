14 ноября показательными выступлениями завершается четвертый этап Гран-при в Японии. В женском одиночном катании от России не было представительниц: после снятия Александры Трусовой из-за травмы ноги, серьезное повреждение получила еще одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева.

Напомним, неприятнейший инцидент произошел на раскатке перед короткой программой, которую 15-летняя Усачева должна была открывать. Даша разминала тройной флип, но не смогла докрутить его, раскрывшись в воздухе, и упала. Фигуристка в слезах покинула лед, а потом врач сборной России на руках вынес ее с ледовой арены. Что слышно о состоянии Усачевой и смогла ли она вылететь в Россию?

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Дарья Усачева Фото: Getty Images

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По информации «Матч ТВ», предварительный диагноз Усачевой – вертельный перелом. Федерация фигурного катания опубликовала сообщение, что у нее «произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости». Но это, к сожалению, не исключает перелом до полного углубленного обследования, потому что у Дарьи могли возникнуть проблемы не с большим, а с малым вертелом. Для него характерны так называемые «отрывные» переломы, клиническая картина которых схожа с тем, что было озвучено в пресс-релизе федерации – мышца или сухожилие может оторваться и прихватить с собой костную ткань.

На данный момент речь идет о предварительном диагнозе. Углубленного обследования под надзором российских профильных врачей Усачева не проходила, так как не имеет возможности вылететь в Россию. По внутренним правилам Японии фигуристке придется ждать понедельника, 15 ноября, чтобы отправиться домой вместе с остальной командой. Иной информации пока не поступало.

В ФМБА заверяют, что после прибытия в Россию Даша пройдет обследование и будет установлен точный диагноз, после чего станут понятны предварительные сроки восстановления. Хочется надеяться, что углубленное обследование не подтвердит перелом в любой его разновидности.

Этери Тутберидзе и Дарья Усачева Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпиады Сергей Шахрай заключил, что такой исход для Усачевой, к сожалению, был закономерен.

«Усачева в сложной позиции, как и большинство наших девочек. Для нее тренировки у себя в группе сложнее, чем выход на этап Гран-при. Невероятная конкуренция, и нет выхода: нужно учить тройной аксель, а вместе с ним и четверные. Естественно, если постоянно тренировать элементы повышенной сложности во время соревновательного сезона, то травмы неизбежны. Мы это видим и в случае с Дашей, и с Сашей Трусовой. Здоровья девочкам, но такой исход можно было предположить», – подвел Шархай неутешительные итоги этапа Гран-при в Японии.

Команда Этери Тутберидзе разместила пост в поддержку Дарьи Усачевой в инстаграме. Стоит отметить, что сейчас на странице второй вариант поста. В первой публикации был указан хэштег #работаемдальше. Но по каким-то причинам публикацию решили скорректировать.

«Даша, твои победы ждут тебя!» – гласит подпись к фотографии.

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