14.02.18 - 4:00
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Финал
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Спортивные пары - Микст
Пхёнчхан-2018 - 14 февраля 2018

    
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