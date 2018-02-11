11.02.18 - 7:40
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Финал
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Командный зачет - Микст - Финал
Пхёнчхан-2018 - 11 февраля 2018

    
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