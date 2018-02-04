Фигуристы из России пропустят открытие Игр-2018

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что спортсмены из команды Олимпийских атлетов из РФ не примут участие в церемонии открытия Игр-2018.

«Дело в том, что у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а церемония состоится в Пхёнчхане», – цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России по фигурному катанию в Пхёнчхане выступят Дмитрий Алиев, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Джонатан Гурейро, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Михаил Коляда, Евгения Медведева, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Мария Сотскова, Евгения Тарасова и Александр Энберт.

Кроме фигуристов в церемонии не примут участие хоккеисты, которые тоже будут готовиться к турниру.

Открытие Игр-2018 пройдет на Олимпийском стадионе Пхёнчхана 9 февраля.

Флаг атлетов из России на церемонии пронесет выбранный оргкомитетом Игр волонтер.

Новости Олимпийских игр, в которых все меньше русских

Все-все-все главные истории в вашем телеграме