Евгения Медведева побила рекорд короткой программы на командном турнире

Евгения Медведева превзошла собственный рекорд короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

Судьи оценили прокат 18-летней фигуристки в 81,06 балла. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).

Прежний рекорд тоже принадлежал Медведевой. В апреле 2017 года на командном ЧМ она заработала 80,85 балла.

Россия вышла на второе место в общем зачете, уступая 4 балла Канаде.

Командные соревнования завершатся 12 февраля.

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