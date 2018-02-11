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Евгения Медведева побила рекорд короткой программы на командном турнире
Россия вышла на второе место.
Евгения Медведева превзошла собственный рекорд короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.
Судьи оценили прокат 18-летней фигуристки в 81,06 балла. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).
Прежний рекорд тоже принадлежал Медведевой. В апреле 2017 года на командном ЧМ она заработала 80,85 балла.
- Россия вышла на второе место в общем зачете, уступая 4 балла Канаде.
- Командные соревнования завершатся 12 февраля.
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