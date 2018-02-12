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Россия завоевала серебро в командном турнире
Золото у Канады, бронза у США.
Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане-2018.
В активе российских фигуристов 66 очков, у одержавших победу канадцев – 73. Бронзу взяла сборная США (62 очка).
В составе сборной России выступали одиночник Михаил Коляда (3 очка в короткой программе, 9 – в произвольной), пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов (короткая программа, 10 очков) и Наталья Забияко – Александр Энберт (произвольная программа, 8 очков), танцевальный дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (короткий танец – 8, произвольный – 8). По 10 очков принесли фигуристки Евгения Медведева (короткая программа) и Алина Загитова (произвольная программа).
- В медальном зачете Россия делит 10-11 место с Чехией (1 серебро, 1 бронза).
- Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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