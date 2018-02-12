Эшли Вагнер: «Алина Загитова просто убивает время. Это не программа»

Американская фигуристка Эшли Вагнер после завершения командных соревнований написала пост о том, как относится к произвольной программе россиянки Алины Загитовой.

«Я уважаю соревновательный подход. Но это не программа. Она убивала время в начале проката, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка. Я понимаю, что система судейства это допускает, но фигурное катание состоит не только из этого.

Абсолютно согласна, что это стратегия, она работает с системой. Это не критика, она пользуется правилами в своих интересах. Я просто не могу наслаждаться таким выступлением как цельной программой. Мне не нравятся постановки пустые в самом начале и хаотично заполненные в конце», –Вагнер в твиттере.

Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро командного турнира. Золото – у Канады.

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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