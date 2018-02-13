ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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«Многообразие – это то, к чему мы стремимся». В МОК довольны каминг-аутом американского фигуриста

«Многообразие – это то, к чему мы стремимся». В МОК довольны каминг-аутом американского фигуриста
Eurosport

1 час назадОбновлено 2 мин. назад

Поступок Адама Риппона нашел высокое одобрение.

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро прокомментировала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут.

«Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что мы можем только приветствовать такие поступки, это фантастика», – сказала Руджеро.

  • Риппон и его соотечественник Гас Кенуорти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпийских игр.
  • Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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