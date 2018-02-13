«Многообразие – это то, к чему мы стремимся». В МОК довольны каминг-аутом американского фигуриста

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро прокомментировала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут.

«Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что мы можем только приветствовать такие поступки, это фантастика», – сказала Руджеро.

Риппон и его соотечественник Гас Кенуорти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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