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«Многообразие – это то, к чему мы стремимся». В МОК довольны каминг-аутом американского фигуриста
Поступок Адама Риппона нашел высокое одобрение.
Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро прокомментировала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут.
«Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что мы можем только приветствовать такие поступки, это фантастика», – сказала Руджеро.
- Риппон и его соотечественник Гас Кенуорти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпийских игр.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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