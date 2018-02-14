Владимир Морозов и Евгения Тарасова идут вторыми с личным рекордом. Все решит произвольная программа

В фигурном катании завершилась короткая программа у спортивных пар. Китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (82.39) на 0.71 балла опередили пару из России Евгению Тарасову и Владимира Морозова (81.68). Это значит, что в произвольной программе главная олимпийская битва в парном катании начнется фактически заново.

Третьими идут канадцы Дюамель и Рэдфорд (76.82). Еще один дуэт из России Наталья Забияко и Александр Энберт занимает восьмое место (74,35), а Кристина Астахова и Алексей Рогонов замыкают первую десятку (70,52).

Тарасова и Морозов второй раз на этой Олимпиаде переписали личный рекорд.

Произвольная программа у пар пройдет в четверг, 15 февраля, в 4:30 (мск).

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