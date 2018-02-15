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Савченко и Массо установили мировой рекорд в произвольной программе, Тарасова и Морозов – четвертые
Немецкой паре фигуристов нет равных в Пхёнчхане.
Немецкая пара фигуристов Алена Савченко и Брюно Массо выиграла золото на Играх в Пхёнчхане. Пара из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов добились четвертого места.
Пьедестал разделили пары из Китая и Канады:
1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 235,90
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 235,47
3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 230,15.
- Еще 2 пары из России (Наталья Забияко – Александр Энберт, Кристина Астахова – Алексей Рогонов) заняли седьмое и 12-е места.
- Алена Савченко и Бруно Массо установила мировой рекорд в произвольной программе – 159,31 балла. Они побили собственный рекорд, который установили в финале Гран-при текущего сезона (157,25 балла).
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