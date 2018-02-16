ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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Алиев идет пятым после короткой программы, Коляда – восьмой. Разумеется, он упал

Алиев идет пятым после короткой программы, Коляда – восьмой. Разумеется, он упал
Eurosport

24 мин. назад

Лидирует Юдзуру Ханю.

Российские фигуристы не попали в первую тройку по итогам проката короткой программы на Олимпийских играх-2018.

Вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев набрал 98,98 балла и расположился на пятой строчке. Михаил Коляда с 86,69 баллами идет восьмым.

Лидерство захватил олимпийский чемпион Сочи-2014 Юдзуру Ханю из Японии (111,68 балла). Следом идут двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес из Испании (107,58) и еще один японец Сома Уно (104,17).

  • 17 февраля одиночники откатают произвольную программу.

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