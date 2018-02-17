Зимний спорт в России спасет не хоккей, а фигурное катание. Девушки уже правят

Русский спорт официально казнен. Обезглавленная сборная без опознавательных знаков выцарапывает отдельные медальки в Пхёнчхане, но на Олимпиаде откровенно тухло. Виды, где все чуть лучше, чем паршиво, можно пересчитать по пальцам: кто-то загнулся сам, как биатлон и хоккей (вернувшийся к советской системе базовых клубов, время которой безвозвратно прошло), кого-то прибила WADA, как те же лыжи и скелетон – пропуск сезона даже для оправданных лидеров не может пройти бесследно. Но фигурное катание, несмотря на письма счастья от МОК, вынесет всех в Корее и продолжит бомбить ярче, чем у Вагнер от Загитовой.

Ренессанс фигурки тем удивительнее, что еще семь лет назад перспективы казались тусклыми и тоскливыми. Чтобы лучше понимать, что такое фигурное катание начала 2010-х: на двух постванкуверских чемпионатах мира Россия взяла серебро и две бронзы. Еще раз: три медали за два чемпионата, из которых золотых – ноль. Сейчас такой результат и на одном турнире был бы лютым провалом. Тогда казалось, что это уровень на несколько лет вперед.

Но уже в Сочи сборная вернулась к советским методам добычи драгметаллов на льду. Первая волна женского беби-бума в лице Липницкой и Сотниковой, по два потрясающих дуэта в танцах и парном катании, даже Плющенко восстал, чтобы обеспечить золото в команднике и уйти на разминке личного первенства непобежденным. Три победы дома на главном турнире четырехлетия – круче быть не может. Но даже несмотря на всего лишь серебро в команде в 2018-м, фигурка стала еще сильнее. В первую очередь по глубине состава.

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

Тарасова и Морозов, несмотря на провал в личном первенстве, остаются потенциально главной парой следующего цикла в мире. Забияко/Энберт уверенно входят в топ-10, Астахова/Рогонов – на подходе, а на последнем юниорском финале Гран-при из шести пар – четыре представляли Россию. Четыре дуэта было на ФГП и в юниорских танцах, Степанову и Букина следующий цикл должен сделать суперзвездами, а Боброва и Соловьев на днях поборются за вторую личную медаль на Олимпиадах.

У одиночников оказалось, что жизнь есть даже после Плющенко. Когда вы в очередной раз будете костерить Коляду за три балла или сорванный квадлутц, вспомните, что еще два года назад о нем никто не знал, а сейчас он реальный претендент на личную медаль любых турниров. Дмитрию Алиеву в июне исполнится всего 19, но его прогресс очевиден – серебро на Евро и место в пятерке после короткой на дебютной Олимпиаде. Не сказал последнего слова Макс Ковтун, во всяком случае, его талант неоспорим. Александр Самарин – тоже вчерашний юниор, через четыре года явно будет не просто претендовать на поездку в Токио, а охотиться там за призами.

Алина ЗагитоваEurosport

У женщин все еще бодрее. Последние несколько лет чемпионат России у одиночниц в одну калитку убирает мировое первенство. Медведева и Загитова рубятся в космосе исключительно между собой, Сотскова и Цурская в этом году брали медали на Гран-при – обеим нет и 18, юниорки Косторная и Константинова по оценкам уже сейчас не слабее топовых североамериканок и японок. Аня Погорилая поехала бы третьим номером в Корею, но помешали травма спины и психологические проблемы. Лиза Туктамышева три года назад была чемпионкой мира, Европы и победительницей ФГП, а сейчас просто не может попасть в команду. Та же ситуация и у Елены Радионовой. Остановиться в развитии для наших девушек равно катастрофе. На последнем ЧР восемь спортсменок набрали в сумме больше 200 баллов – на ЧМ-2017 таких трое.

При этом Россию даже при всем желании не убрать, как сделали с лыжами и украли несколько медалей в Корее. Больше половины главных суперзвезд – русские, и такого нет больше ни в одном виде спорта. Существенную долю зарубежных лидеров тренируют отечественные тренеры. Влияние России сильно не только на льду, но и вне его. Александр Лакерник долгое время возглавлял ключевой технический комитет ISU, а сейчас стал вице-президентом – третьим человеком организации. Вместо него техкомитет возглавил Александр Кибалко, тоже понимаете кто.

Даже без русских в исполкоме серьезно банить Россию – все равно, что стрелять себе в ногу. Обвал рейтингов при таком сценарии гарантирован. Турниры превратятся в первенство водокачки, что для соревнований, держащихся на отдельных личностях, смерти подобно. Да и никто на это не пойдет. Ведь Россия – это и есть фигурное катание.

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