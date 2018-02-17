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Юдзуру Ханю – двукратный олимпийский чемпион, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда упали
Японец защитил титул.
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Юдзуру Ханю подтвердил класс и стал триумфатором соревнований одиночников в Пхёнчхане. Японец набрал 206,17 балла в произвольной и программе и 317,85 – по итогам обоих прокатов.
Вторым стал соотечественник Ханю Сома Уно (306,90), выхвативший серебро у двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса (305,24) из Испании.
Дмитрий Алиев упал после четверного тулупа и тройного акселя и опустился с пятого на седьмое место (267,51). Не избежал очередного падения и Михаил Коляда, ставший восьмым (264,25).
- Японцы с девятью (1-5-3) наградами вышли на 11-ю строчку в медальном зачете.
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