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Золото Юдзуру Ханю стало 1000-м в истории зимних Олимпийских игр
Вот это юбилеище.
17 февраля японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл олимпийский турнир мужчин-одиночников.
Победа Ханю стала по-настоящему исторической, поскольку японец завоевал 1000-е золото в истории зимних Олимпийских игр, передает пресс-служба МОК.
- Зимние Олимпиады проводятся уже 94 года. Первым чемпионом стал конькобежец из США Чарльз Джутроу, выигравший забег на 500 метров 26 января 1924 года.
- Ханю – двукратный олимпийский чемпион. Впервые он взял золото в Сочи-2014.
- Юдзуру стал первым за 66 лет олимпийским чемпионом, который защитил титул в фигурном катании. Последним подобное удавалось американцу Дику Баттону (Санкт-Мориц-1948 и Осло-1952).
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