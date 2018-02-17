ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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Золото Юдзуру Ханю стало 1000-м в истории зимних Олимпийских игр

Золото Ханю стало 1000-м в истории зимних Олимпийских игр
Eurosport

27 мин. назад

Вот это юбилеище.

17 февраля японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл олимпийский турнир мужчин-одиночников.

Победа Ханю стала по-настоящему исторической, поскольку японец завоевал 1000-е золото в истории зимних Олимпийских игр, передает пресс-служба МОК.

  • Зимние Олимпиады проводятся уже 94 года. Первым чемпионом стал конькобежец из США Чарльз Джутроу, выигравший забег на 500 метров 26 января 1924 года.
  • Ханю – двукратный олимпийский чемпион. Впервые он взял золото в Сочи-2014.
  • Юдзуру стал первым за 66 лет олимпийским чемпионом, который защитил титул в фигурном катании. Последним подобное удавалось американцу Дику Баттону (Санкт-Мориц-1948 и Осло-1952).

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