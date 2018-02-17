Бронзовый призер Игр из США Адам Риппон: «Я не гей-икона. Я просто икона»

Американский фигурист Адам Риппон, который в мужском одиночном турнире занял десятое место, прокомментировал, как нетрадиционная сексуальная ориентация сказывается на общении с медиа.

«Я не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик! А если серьезно, я показал миру, что я крутой атлет и смелый человек. Будьте собой», – сказал Риппон в микст-зоне.

Адам РиппонGetty Images

Адам помог США завоевать бронзу Пхёнчхана-2018 в командных соревнованиях.

Для 28-летнего атлета это первые Олимпийские игры в карьере.

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