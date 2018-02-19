ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили мировой рекорд в коротком танце

Канадцы Вирчу и Мойр установили мировой рекорд в коротком танце
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Российские фигуристы Боброва и Соловьев – шестые.

Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили мировой рекорд в коротком танце во время ОИ в Пхёнчхане. Вирчу и Мойр получили 83,67 балла, обновив собственное достижение на этапе Гран-при Skate Canada – 82,68 балла.

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла шестое место с результатом 75,47 баллов.

  • Обладатели медалей определятся 20 февраля, когда пары исполнят произвольные танцы.
  • Мировой рекорд в произвольном танце, а также по сумме двух программ, принадлежит французской паре Пападакис/Сизерон.

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